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  4. Son dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...

Son dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. En çok vaka ise 1214, 42 ile Kırklareli'nde, en az vaka ise 60,90 ile Van'da tespit edildi.

Son dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 22-28 Ocak tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını açıkladı. Haritayı sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritaya ilişkin olarak, " 22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleri kullandı.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Öte yandan en çok vaka ise 1214, 42 ile Kırklareli'nde, en az vaka ise 60,90 ile Van'da tespit edildi. 

Son dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...

VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe göre vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il şunlar oldu: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

Son dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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