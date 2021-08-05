Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan iller

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

İSTANBUL VE ANKARA'DA VAKALAR ARTTI

İstanbul'da vaka oranı yüzde 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de ise 43,30 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER BELLİ OLDU

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis olduğunu açıkladı. Bakan Koca, " Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." diyerek vatandaşlara aşı olma tavsiyesinde bulundu.