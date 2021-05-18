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  3. Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi...  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."
Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Aşı kampanyasında bugün itibariyle yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Bakan Koca, yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerinin aşı programına alındığını anımsatarak şimdi de 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerin aşılamaya başlanacağını belirtti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, on bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller  Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."
 

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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