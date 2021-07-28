Son dakika | Bakan Koca, illere göre vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte en çok vaka görülen ilimiz...

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artışa geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 17-23 Temmuz tarihleri arasını kapsayan 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını haritasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

"AŞI OLUP TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca haritayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız."

O İL ZİRVEYİ BIRAKMADI

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Haritaya göre 100 bin nüfusta en çok vaka görülen il, 748, 39 ile Siirt oldu.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER BELLİ OLDU

Bakan Koca, vaka sayıları artan illere ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun."

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