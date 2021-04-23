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Son dakika | Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da vaka sayılarının yaklaşık yüzde 20 düştüğünü belirtti.

Son dakika | Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Son dakika haberi...  Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da vaka sayılarının yaklaşık yüzde 20 düştüğünü belirtti.

İl sağlık yöneticileri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Koca, İstanbul'daki vaka sayılarının yaklaşık yüzde 20 düştüğünü belirtti. Yoğun bakım yükünün devam ettiğini vurgulayan Bakan Koca, kısıtlamalara uyumun olumlu etkisinin ise görülmeye başlandığını ifade etti.

"KISITLAMALARA UYUM HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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