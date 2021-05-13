Son dakika | Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan bayram dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında," Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NO70CoZmZn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2021