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  3. Son dakika | Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Son dakika | Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

Son dakika | Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan bayram dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında," Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 
 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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