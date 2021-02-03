Son dakika! Bakan Koca: Mücadelemizi taviz vermeden ulusal boyutta sürdüreceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında basın açıklaması görseline de yer verdi.

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