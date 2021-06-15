Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Türkiye'de koronavirüs salgının karşı aşılama hız kazandı. Uygulanan günlük doz sayısı 800 binleri aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamadaki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, paylaşımında," An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." dedi.

AŞILAMA HIZ KAZANDI

Son verilere göre 21 milyon 170 bin 867'si birinci doz, 13 milyon 856 bin 214'ü ikinci doz olmak üzere toplam 35 milyon 27 bin 81 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

İŞÇİ VE MEMURLARA AŞI RANDEVULARI TANIMLANDI

Bakan Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullanmıştı.