Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi! Başvurular İşkur'dan yapılıyor: 1356 sürekli işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacağını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi! Başvurular İşkur'dan yapılıyor: 1356 sürekli işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez ve taşı taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere engelli sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, 1356 işçinin alınacağını, alımların mülakatsız ve noter kurasıyla olacağını söyledi. Koca, başvuruların 19 Ağustos'a kadar http://esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacağını belirtti.

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: 1356 sürekli işçi alınacak

"ALIMLAR MÜLAKATSIZ, NOTER KURASIYLA OLACAK"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustosa kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun"

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: 1356 sürekli işçi alınacak

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