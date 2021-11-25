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  3. Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına müracaat edildiğini söyledi. 

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: Yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesi için sürdürülen görüşmeler öncesi açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. 

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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