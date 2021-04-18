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  3. Son dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi

Son dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında kısıtlama ve tedbirlerin vaka artış hızını düşürmeye başladığını belirterek bu bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olunması yönünde çağrıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi

Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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