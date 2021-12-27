Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 11-17 Aralık haftalık vaka haritası açıklandı!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Haritada yer alan verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. En çok vakanın olduğu il 326,15 ile Trabzon oldu.