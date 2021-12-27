Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?"Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan kötü haber! Sürekli ayrılık iddialarıyla gündeme geliyorlardı! "Bu kez kesin bitti"2022 İstanbul Medipol Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203110114Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 11-17 Aralık haftalık vaka haritası açıklandı!ÖSYM İSG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İSG sınav sonucu sorgulama ekranıSathi ne demek, TDK'ya göre Sathi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Carrefour yılbaşı sepeti alkollü, alkolsüz 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL? yılbaşı sepeti içinde neler var?Tüm Türkiye merak ediyordu! TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Kemal Kılıçdaroğlu ile neden görüşmediğini açıkladı!Yılbaşı Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar | Milli Piyango yılbaşı bileti en çok çıkan - kazanan numaralar, sayılar 20222022 Sağlık Bilimleri Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 111010056
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 11-17 Aralık haftalık vaka haritası açıklandı!

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 11-17 Aralık haftalık vaka haritası açıklandı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren 11-17 Aralık indisans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 11-17 Aralık haftalık vaka haritası açıklandı!

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Haritada yer alan verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. En çok vakanın olduğu il  326,15 ile Trabzon oldu. 

fhmxw3xwyaumvtl.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT