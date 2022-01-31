Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 15-21 Ocak haftalık vaka açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında," 15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de ise 729,91 oldu.

VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL BELLİ OLDU

Bakan Koca, 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu açıkladı.