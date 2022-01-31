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  4. Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 15-21 Ocak haftalık vaka açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 15-21 Ocak haftalık vaka açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 15-21 Ocak haftalık vaka açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında," 15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de ise 729,91 oldu.

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VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL BELLİ OLDU

Bakan Koca, 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu açıkladı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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