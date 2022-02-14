Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 29 Ocak-4 Şubat haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat tarihlerini kapsayan 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam Kovid-19 vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Haritada yer alan verilere göre her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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