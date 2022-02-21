Son dakika | Bakan Koca paylaştı: 5-11 Şubat haftalık vaka sayıları açıklandı! Samsun vaka sayısıyla zirveye oturdu

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadesini kullandı.

En yüksek vaka sayısı 1530, 91 ile Samsun'da, en az vaka ise 108,94 ile Van'da görüldü.

Haritaya göre İstanbul'da vaka sayısı 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de ise 1017,38 oldu.

VAKA SAYISI ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıklandı. Vaka sayısı en çok artış gösteren il sırasıyla Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu.

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