Son dakika | Bakan Koca paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayılarına yer verdi.

Paylaşımında 81 ilin, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam koronavirüs vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel haline yer veren Bakan Koca, aşılamanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun."