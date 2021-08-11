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  3. Son dakika | Bakan Koca, sel sularının vurduğu Sinop'taki son durumu açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, sel sularının vurduğu Sinop'taki son durumu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek kayıp ve yaralı olmadığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca, sel sularının vurduğu Sinop'taki son durumu açıkladı

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağışların ardından  çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Ayancık Devlet Hastanesi de su baskını nedeniyle boşaltılıyor.

BAKAN KOCA: KAYIP, YARALI YOK

Son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"  Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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