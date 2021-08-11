Son dakika | Bakan Koca, sel sularının vurduğu Sinop'taki son durumu açıkladı Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek kayıp ve yaralı olmadığını açıkladı.

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Sinop'un Ayancık ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağışların ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Ayancık Devlet Hastanesi de su baskını nedeniyle boşaltılıyor. BAKAN KOCA: KAYIP, YARALI YOK Son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok." ifadelerini kullandı. 1. DÜN GECE BATI KARADENİZ İLLERİNDE meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021 Tayfun Altuntaş Editör fahrettin kocaSinopsel