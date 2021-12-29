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  4. Son dakika | Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

Son dakika | Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

Son dakika.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bilim Kurulu üyeleri ile beraber TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Son dakika | Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

Son dakika.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bilim Kurulu üyeleri ile Ankara Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yaptırdı. 

Bakan Koca, aşı yaptırdığı anı canlı olarak sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Bilim Kurulu Üyelerimizle beraber hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC aşımız ile oluyoruz."

Son dakika | Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısını yaptırdıktan sonra canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir Aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce BSC, yani verem aşısı üretilmişti.

Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.

Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

"VATANDAŞLARIMIZA HATIRLATMA DOZLARINI TURKOVAC'LA YAPTIRMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

Hıfzı Sıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. Randevu yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerimizde aşı olabilir."

Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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