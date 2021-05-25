Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayısı son bir haftada en çok azalan iller...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel haline paylaşımında yer veren Bakan Koca, vaka sayılarında düşüş eğiliminin sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı bir diğer paylaşımda vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Koronavirüs vaka sayısı son bir haftada en çok azalan iller; Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız."