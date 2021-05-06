SON DAKİKA! Bakan Koca, vaka sayıları grafiğini güncelledi!

Son dakika... Geçtiğimiz gün koronavirüs vaka sayılarının en çok azaldığı illeri paylaşan Fahrettin Koca, Twitter hesabından önceki verilere ilişkin yaptığı hatayı düzeltti. Grafiğin yanlış hazırlandığını belirten Koca, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı grafiğin doğru hali aşağıdaki gibidir...