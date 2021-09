Son dakika | Bakan Koca varyantlarla ilgili kötü haberi verdi: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca okulların açılması, PCR testi uygulaması, varyantlar, yerli aşı çalışmaları, toplumsal bağışıklık ve aşılama çalışmaları hakkında soruları yanıtladı.

EK TEDBİR VE MU VARYANTI AÇIKLAMASI

Artan vakaların ardından tedbir gelir mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, koronavirüs varyantları hakkında da konuştu:

"Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum“

PCR TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK MI?

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir durum olur mu?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Hastanelerde aşı olmayan kişilerin oluşturduğu PCR testi yoğunluğunu değerlendiren Bakan Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var” dedi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Yapılan PCR testlerinin Koronavirüs Tablosu'nda yer alan test sayısına ekleneceğini kaydeden Bakan Koca, toplumsal bağışıklık konusunda da düşüncelerini paylaştı.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Bizim sayılarımız belli biliyorsunuz, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olan yüzde 80'lerde olduğunu biliyoruz, yüzde 62'lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için”

İSRAİL'DEKİ ÇALIŞMAYI ÖRNEK GÖSTERDİ

Toplumsal bağışıklığın yüzde 85'te olacağını düşündüklerini ifade eden Bakan Koca, yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin anımsatılması üzerine sözlerine şöyle devam etti:

"Biz inaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar olacak, hatırlatma dozu ama MRNA aşısı için bunun şu an 3,5 - 4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor."

Bakan Koca, aşısız olan kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin şu an gündemde olan bir konu olmadığını söyledi. Aşı tedarikiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Koca, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini bildirdi.

SPUTNİK AŞILARI NEDEN UYGULANMIYOR?

Türkiye gelen Sputnik aşısının 1 ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu söyleyen Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız” dedi.

YERLİ AŞIDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Faz 3 çalışmaları devam eden TURKOVAC aşısına ilişkin konuşan Koca, "Yerli aşıyı şimdilik söylemeyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanımız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim” dedi.

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulması üzerine Koca, "Biz rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Dolayısıyla rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız” dedi.

"OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ"

Okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılması gibi bir durum olmasına ilişkin konuşan Bakan Koca şunları kaydetti:

"Biz okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü 'artık elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımızın aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Bu tedbirlerin hangi durumda, hangi pozisyonda, ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini, 14 günlük zaman diliminde onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."

MÜLTECİLER AŞI OLDU MU?

Geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplamda bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz. Toplam kayıtlı olan Afganlı sayısı 290 sayısı, bunun 150-160'ı kayıtlı gerisi kayıtsız olan. Biz o kayıtlı olanlara zaten yapıyoruz” ifadelerini kullandı.