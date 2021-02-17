Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edin

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ülkemizde aşının yalnızca Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını ifade etti ve vatandaşlara ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia edip para talep eden kişiler hakkında adli işlem başlatılacağını belirtti.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda bu kişilerin ALO 183'e ihbar edebileceğini belirtti.