Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edinKomşu'da 5,6 şiddetinde depremNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte kademeli normalleşme sürecinin ayrıntıları...Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi17 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldıBu hafta sonu kısıtlama var mı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? | Erdoğan kısıtlama açıklamasıKademeli normalleşme programı nasıl? | Normalleşme süreci ne zaman başlıyor? | Normalleşme takvimi 2021Çılgın sayısal loto sonuçları 17 Şubat 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edin

Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edin

Son dakika haberi... Ülkemizde aşının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia edip para talep eden kişiler hakkında adli işlem başlatılacağını belirtti.

Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edin

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ülkemizde aşının yalnızca Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapıldığını ifade etti ve vatandaşlara ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia edip para talep eden kişiler hakkında adli işlem başlatılacağını belirtti.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda bu kişilerin ALO 183'e ihbar edebileceğini belirtti.

Son dakika: Bakan Koca vatandaşları uyardı: İhbar edin

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT