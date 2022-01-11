Son dakika | Bakan Koca'dan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konyaspor’da forma giyen, Milli Takımda birçok kez görev alan 28 yaşındaki futbolcunun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, kendisine rahmet ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konyaspor’da forma giyen, Milli Takımda birçok kez görev alan 28 yaşındaki futbolcumuz Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

AHMET ÇALIK'IN ÖLÜMÜ

Konyasporlu Futbolcu Ahmet Çalık Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Çalık'ın ölümü spor dünyasını hüzne boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık 26 Şubat 1994 doğumludur. Ankara’da dünyaya gelen Çalık stoper mevkiinde oynuyordu. 4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor’a katılan futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2025’te sona eriyordu.

Ahmet Çalık hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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