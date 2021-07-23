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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Son dakika | Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bir hemşireye aşı vuran başka bir hemşirenin fotoğrafına yer verdi. Bakan Koca, ikisinin de daha önce koronavirüs atlattığını belirterek aşının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Son dakika | Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

bir hemşireye aşı vuran başka bir hemşirenin fotoğrafına yer veren Bakan Koca, iki sağlık çalışanının da bir süre önce koronavirüsü atlattığını ifade ederek salgınla mücadelede aşının önemini bir kez daha yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay’da görevli iki arkadaşımız da Covid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor."

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

HEMŞİREDEN AŞIYI ERTELEYENLERE ÖNERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu paylaşımın ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayında bütün aile Covid-19 geçiren Hemşire Ayşe Kuşçu, bu kez kardeşi Recep’in aşısını yapıyor. Hatay’da görev yapan arkadaşımızın aşıyı erteleyenlere önerisi: “Bir an önce!”"

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: İkisi de koronavirüs geçirmişti...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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