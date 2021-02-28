Son dakika | Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir video paylaşan Bakan Koca, 112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını dileyerek sağlık çalışanlarının varlığını bilmenin büyük bir güvence olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde."