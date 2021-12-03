Son dakika | Bakan Koca'dan Dünya Engelliler Günü mesajı: Hayatı birlikte var ediyoruz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında, dünyanın her yerinde engellilerin istihdamı, eğitimi, sosyal ve kültürel hayata katılımı için farkındalık yaratılmaya çalışılan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de Ulusal Engelli Veri Tabanına göre 1,5 milyondan çok engelli birey olduğunu ifade eden Bakan Koca, dünyada engelli oranının daha çok olduğunu belirterek; engelli olmanın bir kusur olmadığını ve pozitif ayrım yapmamanın toplumlar için büyük bir hata olduğunu vurguladı.

"HAYATI BİZ BİRLİKTE VAR EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ENGELLİLER GÜNÜ. Ulusal Engelli Veri Tabanına göre ülkemizde 1,5 Milyondan çok engelli birey var. Dünyada ise engelli oranının yine çok yüksek olduğunu biliyoruz. Engelli olmak kusur değil, pozitif ayrım yapmamaksa toplumlar için büyük hata. HAYATI BİZ BİRLİKTE VAR EDİYORUZ."