Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama! '23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım' diyerek uyardı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aşılamada toplam 65 milyon dozun geçildiğini açıkladı ve 18 yaş ve üstü nüfusta aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu anımsatarak ertelemek yerine aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı kampanyamızda toplam 65 MİLYON DOZU geçtik. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. ERTELEMEDEN İLK DOZU YAPTIRALIM."

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