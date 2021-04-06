Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Asla kabul etmeyiz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovif-19) salgını ile mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını ifade ederek buna karşın Bilim Kurulunun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarına hakaret edildiğini belirtti.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun siyasi rant malzemesi olmadığını vurgulayarak ağır ithamlarda bulunanları saygıya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN BİLİM KURULU'NU HEDAF ALAN SÖZLER!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan skandal açıklamaları şu şekilde:

"4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.

Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.

Peki bu fatura kime çıkıyor? Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. 1 değil 5 yerden, avro üzerinden maaşlarını alıyorlar. Vergi de ödemiyorlar bunlar. Bunların umurunda değil. 100 kişi değil 100 bin kişi de ölse bunların umurunda değil."

2 doz koronavirüs aşısını olan Kemal Kılıçdaroğlu insanların aşı olmakta sıkıntı yaşadığını kimseye sıra gelmediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar can derdinde. Aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek? Kim halkın can güvenliğini sağlayacak? Bu soruyu herkes kendine sormalı." ifadelerini kullandı.