Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Hastaneye yatan sayısında artış var
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul için Omicron uyarısında bulundu.
Açıklamasında "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." ifadelerine yer veren Bakan Koca, Omicron varyantının bulaşma hızının çok yüksek olduğunu vurguladı.
Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, aşı, maske ve mesafenin önemine dikkat çekti.
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