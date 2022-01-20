Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklaamda Eskişehirspor'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac’ı formalarına eklediklerini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ESKİŞEHİRSPOR, TURKOVAC’I ARKASINA ALDI. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz."

ESKİŞEHİRSPOR'UN FORMA SIRT REKLAMI YARLİ AŞI TURKOVAC OLDU

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, forma sırtına reklam alamadıklarını ifade ederek, koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac’ı formalarına eklediklerini bugün yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından Turkovac yazılı formaların fotoğraflarını paylaşan Şimşek, “Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız #Turkovac‘ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Aşınızı olun” ifadelerine yer vererek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da etiketlemişti.