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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan korkutan uyarı: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

Son dakika | Bakan Koca'dan korkutan uyarı: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını belirtti.

Son dakika | Bakan Koca'dan korkutan uyarı: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını ifade etti.

Hayatın sıkı tedbirler ve endişeyle devam edemeyeceğini ifade eden Bakan Koca, randevu alınıp aşı yaptırılması konusunda çağrıda bulundu.

"RANDEVU ALIP AŞIMIZI OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım."

Son dakika | Bakan Koca'dan korkutan uyarı: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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