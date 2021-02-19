Son dakika | Bakan Koca'dan inaktif koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika... Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar yeni mutasyonlar karşısında etki kaybı yaşarken inaktif aşıların böyle bir sorun ile karşılaşmayacağı ifade edilmişti. Bu konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

TÜRKİYE'DE KOVİD-19'A KARŞI AŞILANAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Türkiye'de aşılanan insan sayısı günden güne artıyor. Sağlık Bakanlığının yayınladığı Türkiye Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye'de 19 Şubat Cuma günü saat 17.38 itibariyle 6 milyon 502 bin 438 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Bu kişilerden 5 milyon 490 bin 252 kişiye ilk doz aşı uygulandı. 1 milyon 12 bin 186 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı.