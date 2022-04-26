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  4. Son dakika | Bakan Koca'dan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası ilk açıklama: Çok yakında maskesiz hayata geçiyoruz

Son dakika | Bakan Koca'dan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası ilk açıklama: Çok yakında maskesiz hayata geçiyoruz

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanlarda maske takma uygulamasının kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz" dedi.

Son dakika | Bakan Koca'dan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası ilk açıklama: Çok yakında maskesiz hayata geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını, toplu taşıma araçları ve hastanelerde maske kullanımının ise devam edeceğini ifade etti.

Son dakika | Bakan Koca'dan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası ilk açıklama: Çok yakında maskesiz hayata geçiyoruz

"MASKE MECBURİYETİ KALKTI"

Söz konusu açıklama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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