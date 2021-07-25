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SON DAKİKA! Türkiye'de koronavirüs aşısı olmayan kaç kişi var? Bakan Koca'dan kritik bilgiler!

Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın.'' dedi.

SON DAKİKA! Türkiye'de koronavirüs aşısı olmayan kaç kişi var? Bakan Koca'dan kritik bilgiler!

Son dakika. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca 3 doz aşıdan kaç kişinin 1. 2. ve 3. doz olduğunu açıkladı.

 Yaklaşık 23 Milyon kişinin henüz aşı olmadığını bilgisini veren Koca, ''2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.'' dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son 24 saatte koronavirüsten 58 kişi hayatını kaybetti. 24 Temmuz'da 12.381 kişi koronavirüse yakalandı. Twitter'dan vaka sayılarını duyuran Koca, ''BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM.'' ifadelerini kullandı. 

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Vaka sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Fahrettin Koca,  ''Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin.'' dedi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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