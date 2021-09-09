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  3. Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Saat 18.00'da buluşmak üzere

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Saat 18.00'da buluşmak üzere

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'da salgın sürecinin dışında bir konuşma yapacağını açıkladı.

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Saat 18.00'da buluşmak üzere

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, bugünün salgınla mücadele sürecinin dışında olarak simge bir gün olduğunu belirterek," 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın yerli aşı çalışmaları hakkında bir müjde vereceği tahmin ediliyor. 

 

 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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