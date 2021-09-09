Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Saat 18.00'da buluşmak üzere
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'da salgın sürecinin dışında bir konuşma yapacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, bugünün salgınla mücadele sürecinin dışında olarak simge bir gün olduğunu belirterek," 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın yerli aşı çalışmaları hakkında bir müjde vereceği tahmin ediliyor.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
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