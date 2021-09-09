Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Saat 18.00'da buluşmak üzere

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, bugünün salgınla mücadele sürecinin dışında olarak simge bir gün olduğunu belirterek," 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın yerli aşı çalışmaları hakkında bir müjde vereceği tahmin ediliyor.

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021

Aşı olmayanlar bir kez daha düşünün! Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı!

8 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika | Bakan Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor