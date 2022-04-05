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  3. Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi hüzne boğan Nisa bebeğin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyin ölümü gerçekleştiği söylenen Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin, "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." açıklamasında bulundu.

Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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