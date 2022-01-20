Son dakika | Bakan Koca'dan sert tepki: Cezasını çekecek

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezinde görevli olan hemşire Ömür Erez'in katilinin yakalandığını açıkladı. Bakan Koca, katil zanlısının genç bir kadına kıymanın cezasını çekeceğini vurguladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

"Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek."

NE OLMUŞTU?

Olay, Topselvi Mahallesi'nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Ömür Erez isimli hemşire, 39 yaşındaki Rahmi Uygun tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.