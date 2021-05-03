SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Sputnik V açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik V açıklaması yapan Koca, "İlk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

"HAZİRAN İTİBARİYLE 40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAKTA KARARLIYIZ"

Açıklamalarında daha hızlı bir aşılama sürecini yürüteceklerini belirten Bakan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz." dedi.

Konuşmalarına devam eden Koca Sinovac aşısısının tedarikinde olumlu gelişmeler olduğunu ve aşılama sürecinin hızlanacağını ifade ederek, "Sputnik aşılarında 6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi, ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir." dedi ve ekledi: "Haziran ayı itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamakta kararlıyız."

"YARINDAN İTİBAREN RANDEVULARINI ALABİLİRLER"

18 yaş üzeri vatandaşların aşılama süreci hakkında konuşan Bakan Koca, "Önümüzdeki 3-4 ay içinde 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamak için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. Vaka sayılarında önemli düşüş olduğunu ve süreç olduğu gibi devam ederse vakaların daha çok düşüş göstereceğinin altını çizen Koca muhtarların aşılanmasına ilişkin," Yarından itibaren bütün muhtarlarımızın aşılama takvimi başlamış olacak. Yarından itibaren randevularını alabilirler." diye kaydetti.

(AA)