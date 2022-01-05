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  4. Son dakika | Karantina süresi neden 7 gün oldu? Bakan Koca'nın açıklaması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika | Karantina süresi neden 7 gün oldu? Bakan Koca'nın açıklaması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada pozitif koronavirüs vakalarının karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini duyurmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dakika | Karantina süresi neden 7 gün oldu? Bakan Koca'nın açıklaması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Pozitif koronavirüs vakalarının karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini suyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığına göre; beşinci gün test sonucu negatife dönen kişilerin karantina süresi de sona ermiş olacak.

Öte yandan okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini aktaran Bakan Koca, tüm müesseseler kapanmadan okulların kapanmayacağını ifade etti.

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'DAN 'KARANTİNA SÜRESİ' AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın pozitif koronavirüs vakalarının karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini duyurması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceyhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin (bazı ülkelerde test kontrollü 5 gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz 5 gün; bazı ülkelerde7, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, bulaş riskini göze alıp, işlerin yürümesini sağlamaktır."

{TITLE_STRIP}Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Vaka sayıları artıyor!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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