Son dakika | Bakan Kurum duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak"

Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." şeklinde açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Kurum duyurdu! "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak prensibiyle ortaya çıkarılan sosyal konut projesiyle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, projeyi duyurarak, detaylarının 13 Eylül'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılacağını belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Twitter adresinden paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerine yer verdi.

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