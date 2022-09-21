Son dakika | Bakan Kurum duyurdu! TOKİ borcunu erken ödeyenler için indirim kampanyası geliyor

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev alan ve borcu devam eden vatandaşlar için müjde verdi. Bakan Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Kurum duyurdu! TOKİ borcunu erken ödeyenler için indirim kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.

"KAMPANYAMIZ HAZIR, CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.

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