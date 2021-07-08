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  3. Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadı

Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadı

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizinde toplanacak müsilaj kalmadığını dile getirdi. Bakan Kurum," Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.

Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadı

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilajın temizlenmesi için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler tarafından sürdürülürken Bakan Kurum sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz." dedi.

Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadı

"MARMARAMIZ ARTIK DÜNDEN DAHA TEMİZ VE MAVİ"

Valilik, belediye ve bilim insanlarına çalışmaları için teşekkür eden Bakan Kurum," 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam;  9 bin 532 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi..." ifadelerini kullandı. 

Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadı

Tayfun Altuntaş
Editör
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