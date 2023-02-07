Son dakika | Bakan Kurum, Kahramanmaraş depremine ilişkin konuştu: 13.5 milyon vatandaşımızı etkiledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış durumdadır. Tabi hep söylüyoruz ülkemizin yüzde 70'den fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Bu yaşadığımız deprem Erzincan depreminden sonra ülkemizin son 1 asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir.

10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerimizin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık... Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Tüm ekiplerimiz, illerimizdeki bakanlarımız, valilerimizin koordinasyonunda bu süreci ilk andan itibaren takip ediyoruz. Bu deprem doğrudan 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu, ikinci büyük depremle birlikte yorulan ve hasarlı binalar da yıkılma durumunda kaldı.

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SON DURUMU AÇIKLADI

Deprem bölgesinde süreci 24 saat esasıyla takip ediyoruz. Gaziantep özelinde baktığımızda 581 yıkık binamız var, can kaybımız 468'e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var, enkazlardan onları kurtardık.

İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Bu süreci, ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.

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Arama-kurtarma ekiplerimiz koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm Türkiyemize baş sağlığı diliyorum. Antep özelinde baktığımızda, deprem Merkez, Şehitkamil, Islahiye ilçelerinde etkili oldu.

Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması, hem de Islahiye ve Nurdağ'ındaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirmiş olduk. Dünden itibaren tedbirli şekilde takip ediyoruz. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz.

Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız. Vatandaşlarımız kontrollü şekilde yolu kullanabilirler. Bu sayede de bu bölgedeki tüm afet çalışmalarını da hızlandırmış olacağız.

"SAHRA ÇADIRLARIMIZ KURULDU, BU ÇADIRLARDA DA ACİL YARDIM HİZMETİ VERİLİYOR"

Merkezde ve ilçelerimize su verilemiyordu. Yoğun çalışmalar sayesinde inşallah bugün itibariyle Gaziantep, Islahiye, Nurdağı ilçelerimize kısmi su verme işlemleri başlayacak. Tankerlerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek su verme süreçlerini yönetiyorlar.

Islahiye Devlet Hastanemiz hizmetine devam ediyor. Durumu ağır olan vatandaşlarımızın hastanelere sevkini sağlıyoruz. Sahra çadırlarımız kuruldu, bu çadırlarda da acil yardım hizmeti veriliyor. Dün yine büyük problemdi, iletişimle ilgili problemler vardı. Nurdağı ve Islahiye'de iletişimle ilgili problemler yaşıyorduk. Kısmi görüşme sağlanabiliyor, uydu telefonlarıyla ekiplerimiz yönlendiriliyor. 2 saat içinde de buradaki iletişim sorununu ve internet erişimini sağlamış olacağız.

Bölgemizde şu an vatandaşlarımıza 13 bin 500 battaniye ve 4 bin çadırımız ulaştırıldı. Çadır kurulumları başladı. Bölgeye şu an için 10 bin çadırımızın sevkiyatı sürmekte. Gelmesiyle birlikte kurulumu sağlanıyor. 1000 konteyner sevkiyatı başladı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI 10 İLİMİZDE BAŞLATTIK"

Arama-kurtarma hasar tespit çalışmalarımız; bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinelerimizin sevkiyatı yoğun bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İş makinelerimiz gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz. Hasar tespit çalışması çok çok önemli. 6 bin 120 personelimizle bölgeden yine itfaiyemiz, belediyelerimizin ekipleriyle arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık.

"HASARLI EVLERDEN VATANDAŞLARIMIZ KESİNLİKLE UZAK DURMALIDIR"

Bugün itibariyle hava uçuşlarımızı yapacağız ve bu akşam itibariyle şehirlerdeki hasarı çıkarma adına süreci yürütüyoruz. Şantiyelerimizde tüm iş makinelerinin, tüm ekiplerimizi burada koordinasyon merkezleri vasıtasıyla sahaya dağıtıyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 201 artçı sarsıntı meydana geldi ve bu depremlerde de; şiddeti 6'nın üzerinde dahi artçı deprem yaşadık.

Hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Hasarlı binalara asla ve asla vatandaşlarımızın girmemesini rica ediyoruz. Trafiğe mümkün olduğunca vatandaşımızın çıkmaması, vatandaşımıza hizmeti çok daha hızlı ulaştırabilmemiz adına önemle rica ediyoruz.

"DEVLETİMİZ SAHADADIR,TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMAKTADIR"

Bu afette de, yine hep birlikte yaralarımızı saracağız. Vatandaşlarımıza geçici barınmalarını ardından kalıcı barınmalarını da yapacağız. Devletimiz sahadadır. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmaktadır.