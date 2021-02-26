26 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!Valilik duyurdu! Sinema salonları ile ilgili flaş kararAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!Vali Yerlikaya: Bugüne dek 1.380.790 vaka ve 2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldıKritik rakamlar açıklandı! ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 508 bini geçtiBölgesel Amatör Lig başlıyor mu? | Bölgesel Amatör Lig ne zaman başlayacak?On Numara çekiliş sonuçları 26 Şubat 2021 (MPİ)Bakan Kasapoğlu duyurdu: Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan'da başlıyor!Survivor'a veda etmesinin ardından Yiğit'in ifşası çok konuşuldu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!

Son dakika | Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT