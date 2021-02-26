Son dakika | Bakan Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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