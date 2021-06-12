Son dakika | Bakan Kurum, müsilajla mücadeledeki son durumu açıkladı!

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası (müsiaj) ile mücadele sürüyor. Denizin temizlenmesi için belediyeler ve bakanlık çalışmalarını sürdürürken Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalardaki son durumu açıkladı.

Bakan Kurum, Marmara Denizinde oluşan müsilajla mücadelenin 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydederek,"Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 1197,2 m³ müsilajı temizledik." dedi.

İŞTE İL İL TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI

Bakan Kurum il il temizlenen müsilaj miktarını da açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre il il temizlenen müsilaj miktarı şöyle:

İstanbul 218,7 m³

Kocaeli 95,5 m³

Bursa 88 m³

Tekirdağ 44 m³

Balıkesir 182 m³

Çanakkale 146 m³

Yalova 423 m

TEMİZLEME YAPILAN BÖLGE SAYISI ARTTI

Öte yandan Bakan Kurum şunları kaydetti.

"İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.

Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz. "