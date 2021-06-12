Son dakika | Bakan Kurum, müsilajla mücadeledeki son durumu açıkladı!
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj çalışmaları hakkında bilgi vererek, toplanan müsilaj miktarının 464,1 m3 olduğunu kaydetti.
Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası (müsiaj) ile mücadele sürüyor. Denizin temizlenmesi için belediyeler ve bakanlık çalışmalarını sürdürürken Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalardaki son durumu açıkladı.
Bakan Kurum, Marmara Denizinde oluşan müsilajla mücadelenin 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydederek,"Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 1197,2 m³ müsilajı temizledik." dedi.
İŞTE İL İL TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI
Bakan Kurum il il temizlenen müsilaj miktarını da açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre il il temizlenen müsilaj miktarı şöyle:
İstanbul 218,7 m³
Kocaeli 95,5 m³
Bursa 88 m³
Tekirdağ 44 m³
Balıkesir 182 m³
Çanakkale 146 m³
Yalova 423 m
TEMİZLEME YAPILAN BÖLGE SAYISI ARTTI
Öte yandan Bakan Kurum şunları kaydetti.
"İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.
Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz. "