Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

Son dakika... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların merakla beklediği sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum," İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği sosyal konut projesinin detayları netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin soruların yanıtladı.

Bakan Murat Kurum, konut sahibi olmak isteyenlerin detaylarını merakla beklediği sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi.

Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

GELİRE GÖRE BAŞVURU

Bakan Kurum, konutlara başvuru yapma şartına ilişkin olarak," İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." diye konuştu.

Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

GENÇLERE ÖZEL KONTENJAN

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." dedi.

Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!

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