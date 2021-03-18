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  3. SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan Artvin açıklaması: 1 milyon lira destek sağlayacağız!

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan Artvin açıklaması: 1 milyon lira destek sağlayacağız!

Son dakika haberi... Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan Artvin açıklaması: 1 milyon lira destek sağlayacağız!

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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