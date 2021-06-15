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  3. Son dakika | Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Son dakika | Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada "Farklı noktalardan 550 numune aldık, müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Son dakika | Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum farklı noktalardan 550 numune alındığını ve müsilajın tehlikeli atık olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık. Müsilajın üzerinden yapılan araştırmalarda müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik"

{TITLE_STRIP}Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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