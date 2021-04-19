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  3. SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan TOKİ taksitlerine ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan TOKİ taksitlerine ilişkin açıklama!

Son dakika... Bakan Kurum TOKİ ödemelerine ilişkin konuştu. Kurum, yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlanacağını Twitter üzerinden paylaştığı Tweet ile belirtti.

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan TOKİ taksitlerine ilişkin açıklama!

Son dakika... Bakan Kurum, Twitter hesabı üzerinden borcu olanlara müjdeyi verdi. Kurum, ödemeleri olan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı!

Söz konusu açıklamada Kurum, "TOKİ'den konut ve iyüş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı ve, "Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

SON DAKİKA Bakan Kurum dan TOKİ taksitlerine ilişkin açıklama

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