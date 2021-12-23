Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan döviz kuru açıklaması! Fiyatları düşürmeyenler şimdi yandı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığının detaylarını duyurduğu “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemiyle birlikte döviz kurlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Kurdaki düşüşün ardından vatandaşlar kurdaki yükselişi öne sürerek ürün fiyatlarında artış yapanlara çevirmişti. Ürün fiyatlarına indirim yapılması beklenirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"EN AĞIR CEZALARI VERECEĞİZ"

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.

Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.



İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.



Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz! — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 23, 2021

Dolar kuru düştü, gözler kuru bahane ederek ürünlerine zam yapanlarda! "Jet hızıyla zam yapanlardan şimdi indirim bekliyoruz"

Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan yüreklere su serpen açıklama: Fiyatlarda da bir gevşeme bekliyoruz