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  3. Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan döviz kuru açıklaması! Fiyatları düşürmeyenler şimdi yandı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan döviz kuru açıklaması! Fiyatları düşürmeyenler şimdi yandı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü ürün fiyatlarına yansıtmayan fırsatçılar için denetim yapılacağını belirterek," Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan döviz kuru açıklaması! Fiyatları düşürmeyenler şimdi yandı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığının detaylarını duyurduğu “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemiyle birlikte döviz kurlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Kurdaki düşüşün ardından vatandaşlar kurdaki yükselişi öne sürerek ürün fiyatlarında artış yapanlara çevirmişti. Ürün fiyatlarına indirim yapılması beklenirken Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan döviz kuru açıklaması! Fiyatları düşürmeyenler şimdi yandı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

"EN AĞIR CEZALARI VERECEĞİZ"

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.

Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

 

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{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan yüreklere su serpen açıklama: Fiyatlarda da bir gevşeme bekliyoruz

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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